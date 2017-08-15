В кишиневских озерах обнаружена опасная бактерия

Так, зарегистрировано 354 острых желудочно-кишечных заболеваний, что на 26 случаев больше, чем на предыдущей неделе. При этом 62,99% всех случаев были зафиксировано среди детей в возрасте 0−17 лет. Уровень госпитализации составил 47,46%, в специализированные инфекционные медучреждения были доставлены 168 больных, пишет aif.md.



Также, в ходе проверок 8 августа, в четырех водоемах был обнаружен холерный вибрион. Речь об озере в г. Ватра, Днестре в районе Вадул-луй-Водэ.