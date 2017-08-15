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15:31 (мск), источник: Actualitati.md

В кишиневских озерах обнаружена опасная бактерия

Холерный вибрион, который может спровоцировать острую диарею, обнаружили в двух столичных озерах в парках Валя Морилор и Валя Трандафирилор. Гражданам рекомендуется воздержаться от купания в этих местах.

Источник: Actualitati.md

Отметим, что среди жителей Кишинева отмечается незначительное увеличение желудочно-кишечных заболеваний. Об этом говорят данные столичного Центра общественного здоровья.

Так, зарегистрировано 354 острых желудочно-кишечных заболеваний, что на 26 случаев больше, чем на предыдущей неделе. При этом 62,99% всех случаев были зафиксировано среди детей в возрасте 0−17 лет. Уровень госпитализации составил 47,46%, в специализированные инфекционные медучреждения были доставлены 168 больных, пишет aif.md.

Также, в ходе проверок 8 августа, в четырех водоемах был обнаружен холерный вибрион. Речь об озере в г. Ватра, Днестре в районе Вадул-луй-Водэ.

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