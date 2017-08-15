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16:01 (мск), источник: Новости Перми

В Губахе водитель пригородного автобуса ездил пьяным

На 196-ом километре дороги «Кунгур-Соликамск» наряд ДПС остановил рейсовый автобус пригородного сообщения. Автоинспекторы заподозрили, что водитель нетрезв.

По итогам медицинского освидетельствования подозрения подтвердились — мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления автобусом, транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Если прикамца признают виновным, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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