В Губахе водитель пригородного автобуса ездил пьяным
На 196-ом километре дороги «Кунгур-Соликамск» наряд ДПС остановил рейсовый автобус пригородного сообщения. Автоинспекторы заподозрили, что водитель нетрезв.
На 196-ом километре дороги «Кунгур-Соликамск» наряд ДПС остановил рейсовый автобус пригородного сообщения. Автоинспекторы заподозрили, что водитель нетрезв.
По итогам медицинского освидетельствования подозрения подтвердились — мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления автобусом, транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
Если прикамца признают виновным, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.