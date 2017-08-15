В Губахе водитель пригородного автобуса ездил пьяным

По итогам медицинского освидетельствования подозрения подтвердились — мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Водителя отстранили от управления автобусом, транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.

Если прикамца признают виновным, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.