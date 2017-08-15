В Калининграде задержали иностранца, подозреваемого в убийстве и скрывавшегося 20 лет (видео)
В Калининградской области полицейские задержали иностранца, находившегося в межгосударственном розыске за совершение убийства. Об этом Клопс.Ru сообщили в
В Калининградской области полицейские задержали иностранца, находившегося в межгосударственном розыске за совершение убийства. Об этом Клопс.Ru сообщили в
46-летний мужчина скрывался более 20 лет. В Узбекистане он причастен к убийству, сопряжённому с разбойным нападением в составе группы лиц. Преступление было в 1996-м.
«Из правоохранительных органов Узбекистана поступила информация, что в Калининградской области может проживать гражданин, который разыскивается за совершение тяжкого преступления — убийства. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины», — сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области Сергей Порывакин.
В настоящее время задержанный мужчина изолирован от общества. Решается вопрос о передаче его иностранным правоохранительным органам.