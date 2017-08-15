В Калининграде задержали иностранца, подозреваемого в убийстве и скрывавшегося 20 лет (видео)

46-летний мужчина скрывался более 20 лет. В Узбекистане он причастен к убийству, сопряжённому с разбойным нападением в составе группы лиц. Преступление было в 1996-м.

«Из правоохранительных органов Узбекистана поступила информация, что в Калининградской области может проживать гражданин, который разыскивается за совершение тяжкого преступления — убийства. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины», — сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области Сергей Порывакин.

В настоящее время задержанный мужчина изолирован от общества. Решается вопрос о передаче его иностранным правоохранительным органам.