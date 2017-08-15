Полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве

Лейтенант полиции за рулем личного автомобиля ВАЗ-2114 сбил двух женщин на улице Маршала Катукова в Москве. Наезд произошел 8 августа около 20:00 на пешеходном переходе — люди переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Об этом «Газете.Ru» рассказал супруг одной из пострадавших женщин.

Водитель двигался либо в среднем, либо в крайнем ряду, вылетел на скорости на пешеходный переход, где в этот момент находилась толпа людей, кто-то успел отскочить, кто-то — нет. “Зеленый” для пешеходов в момент наезда должен был гореть еще 15 секунд. Супруг одной из пострадавших женщин

Оказалось, что за рулем «ВАЗа» находился 38-летний лейтенант полиции Дмитрий Лапиков — вместе с другими документами прибывшим на место сотрудникам ГИБДД он предъявил служебное удостоверение.

По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — речь его была путанной, кроме того, от мужчины пахло алкоголем.

От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.