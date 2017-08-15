Живодеров, стрелявших из пневматики в котенка, ищут в Челябинской области

По ее сведениям, котенка принесли на прием к ветеринару люди, подобравшие его на улице. На теле животного обнаружено два пулевых ранения.

В полиции не исключают, что к инциденту могут быть причастны дети. В связи с этим, обстоятельства происшествия и его участников поручено выяснить участковым уполномоченным и сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.