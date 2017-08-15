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16:12 (мск), источник: Интерфакс

Живодеров, стрелявших из пневматики в котенка, ищут в Челябинской области

Челябинск. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция Чебаркуля (Челябинской области) проводит проверку по факту ранения котенка из пневматического оружия, сообщает представитель городского отдела полиции Щеткова Елена.

По ее сведениям, котенка принесли на прием к ветеринару люди, подобравшие его на улице. На теле животного обнаружено два пулевых ранения.

В полиции не исключают, что к инциденту могут быть причастны дети. В связи с этим, обстоятельства происшествия и его участников поручено выяснить участковым уполномоченным и сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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