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16:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани обрушилось здание, мужчине переломало кости

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Обрушившееся старое заброшенное двухэтажное здание на Тукая, 103 в Казани переломало кости мужчине, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пострадавшем при обрушившемся здании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани в 13.50. По вызову выехали пожарные ПСЧ № 2 и спасатели ПСО УГЗ исполкома Казани. В старом заброшенном здании произошло обрушение межэтажного перекрытия в результате демонтажа металлической балки. Балку демонтировали люди без определенного места жительства. В результате обрушения пострадал 46-летний бездомный, ему зажало ноги. Спасатели извлекли его из-под завалов при помощи специнструмента и передали бригаде скорой помощи.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 7. Там ему диагностировали перелом таза и правой ноги.

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