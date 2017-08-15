В Казани обрушилось здание, мужчине переломало кости

Сообщение о пострадавшем при обрушившемся здании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани в 13.50. По вызову выехали пожарные ПСЧ № 2 и спасатели ПСО УГЗ исполкома Казани. В старом заброшенном здании произошло обрушение межэтажного перекрытия в результате демонтажа металлической балки. Балку демонтировали люди без определенного места жительства. В результате обрушения пострадал 46-летний бездомный, ему зажало ноги. Спасатели извлекли его из-под завалов при помощи специнструмента и передали бригаде скорой помощи.