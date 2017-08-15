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16:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

13 волгоградцев переедут из дома, в котором рухнул потолок

13 жильцов дома № 37 по улице Саушинской в Красноармейском районе Волгограда временно переедут в помещения маневренного фонда до начала процедуры расселения.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, остальные жильцы до сих пор определяются с местом проживания.

Добавим, что районные власти пообещали всем жильцам помочь в транспортировке их имущества. Для временного хранения крупногабаритных вещей муниципалитет выделит специальные помещения.

Напомним, что 14 августа в квартире № 5 обвалился потолок и разошлись трещины шириной от 3 до 5 сантиметров на стенах, сквозь которые видно обстановку в соседних квартирах. В результате происшествия никто не пострадал. Отметим, что двухподъездный двухэтажный дом был построен в 1950-ые года. В 2015 году его признали аварийным и установили на нем маяки для наблюдения за изменениями его несущих конструкций.

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