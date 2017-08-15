13 волгоградцев переедут из дома, в котором рухнул потолок

Напомним, что 14 августа в квартире № 5 обвалился потолок и разошлись трещины шириной от 3 до 5 сантиметров на стенах, сквозь которые видно обстановку в соседних квартирах. В результате происшествия никто не пострадал. Отметим, что двухподъездный двухэтажный дом был построен в 1950-ые года. В 2015 году его признали аварийным и установили на нем маяки для наблюдения за изменениями его несущих конструкций.