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16:32 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму росгвардеец во время отдыха спас утопающего москвича

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости (Крым). Военнослужащий евпаторийского специального моторизованного батальона ефрейтор Богдан Литвиненко спас человека, тонущего в море в окрестностях села Поповка Сакского района.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в Крыму.

Отдыхая с семьей на пляже, он услышал крики о помощи и увидел тонущего человека и тотчас поплыл в его сторону. «Богдан Литвиненко, подхватив уходившего на дно мужчину, доплыл с ним до берега и у кромки прибоя оказал попавшему в беду человеку доврачебную помощь. Военнослужащий до прибытия бригады скорой помощи своевременно провел реанимационные мероприятия, и ему удалось привести в чувства пострадавшего», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину доставили в реанимационное отделение Евпаторийской городской больницы. Позже выяснилось, что сильный ветер унес в открытое море плавательный матрас, на котором находился 25-лететний уроженец Москвы. «Поддавшись панике, молодой человек отпустил матрас и сразу стал тонуть. Сейчас жизнь и здоровье приехавшего на отдых в Крым москвича вне опасности», — заверили в Росгвардии.

Руководство инспекторского участка МЧС Сакского района направило благодарственное письмо в воинскую часть, где служит Литвиненко с описанием грамотных и оперативных действий военнослужащего по спасению человека.

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