Днем в Воронеже три пожарных отделения тушили горящий «МАЗ»

Источник: Новости Воронежа

Днем во вторник, 15 августа, в Советском районе Воронежа загорелся грузовик «МАЗ». ЧП произошло на улице Мазлумова.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:57. На место направили сразу три пожарных отделения. Они смогли справиться с пламенем в 12:15.

«В результате пожара в автомобиле “МАЗ” уничтожена огнем кабина», — сообщили в региональном МЧС.