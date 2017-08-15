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16:31 (мск), источник: Новости Воронежа

Днем в Воронеже три пожарных отделения тушили горящий «МАЗ»

Пожар случился в Советском районе.

Источник: Новости Воронежа

Днем во вторник, 15 августа, в Советском районе Воронежа загорелся грузовик «МАЗ». ЧП произошло на улице Мазлумова.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:57. На место направили сразу три пожарных отделения. Они смогли справиться с пламенем в 12:15.

«В результате пожара в автомобиле “МАЗ” уничтожена огнем кабина», — сообщили в региональном МЧС.

К счастью, никто из людей в результате ЧП не пострадал. Причину возгорания автомобиля сейчас выясняют.

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