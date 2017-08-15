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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Ростове обязал Басту выплатить Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Баста/Ноггано) выплатить другому рэперу Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Первое слушание по существу по четырем искам Толмацкого к Басте на сумму в 4 миллиона рублей по делу об оскорблениях в соцсетях проходит во вторник в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Суд решил объединить все четыре иска в один. В ходе судебного следствия рассматривались четыре предположительно оскорбительные реплики Басты в социальных сетях.

«Суд назначил компенсацию в 350 тысяч рублей по четырем фактам оскорбления», — сказал судья.

По мнению представителя Вакуленко, ни одна из четырех реплик в Twitter не оскорбляет Толмацкого, он не испытал из-за них никаких моральных страданий. Сам Баста заявил, что Толмацкий, подавая суд, пытается «привлечь внимание к своей персоне». Представитель Толмацкого Роман Лалаян во время судебного заседания настаивал на признании опубликованных в соцсетях сведений недействительными, порочащими честь и достоинство, а также просил суд обязать Вакуленко удалить записи. По мнению Лалаяна, имеет место быть травля со стороны Вакуленко, который «на протяжении года оскорбляет человека».

Вышеупомянутый суд в декабре 2016 года уже взыскал 50 тысяч рублей с Вакуленко в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко 1 миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.

Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.

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