Суд в Ростове обязал Басту выплатить Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления

Первое слушание по существу по четырем искам Толмацкого к Басте на сумму в 4 миллиона рублей по делу об оскорблениях в соцсетях проходит во вторник в Октябрьском районном суде
«Суд назначил компенсацию в 350 тысяч рублей по четырем фактам оскорбления», — сказал судья.
По мнению представителя Вакуленко, ни одна из четырех реплик в Twitter не оскорбляет Толмацкого, он не испытал
Вышеупомянутый суд в декабре 2016 года уже взыскал 50 тысяч рублей с Вакуленко в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко 1 миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.
Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.