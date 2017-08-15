В Омске лихач на Land Cruiser разнес в щепки светофор и остановил трамваи

Сегодня днем произошло ДТП на пересечении улиц Маршала Жукова и Красных Зорь. Неподалеку от Казачьего рынка внедорожник Toyota Land Cruiser снес светофор и знак пешеходного перехода, причем от удара они разлетелись на куски. Затем иномарка вылетела на рельсы, перекрыв движение трамваев. Возобновить движение удалось лишь примерно через час.