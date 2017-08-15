В Омске лихач на Land Cruiser разнес в щепки светофор и остановил трамваи
Застрявший на рельсах джип почти час не давал трамваям двигаться.
Застрявший на рельсах джип почти час не давал трамваям двигаться.
Сегодня днем произошло ДТП на пересечении улиц Маршала Жукова и Красных Зорь. Неподалеку от Казачьего рынка внедорожник Toyota Land Cruiser снес светофор и знак пешеходного перехода, причем от удара они разлетелись на куски. Затем иномарка вылетела на рельсы, перекрыв движение трамваев. Возобновить движение удалось лишь примерно через час.
По словам очевидцев в соцсетях, светофоры тоже не все работали.
К счастью, обошлось без пострадавших. В обстоятельствах разбирается ГИБДД.