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17:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омске лихач на Land Cruiser разнес в щепки светофор и остановил трамваи

Застрявший на рельсах джип почти час не давал трамваям двигаться.

Сегодня днем произошло ДТП на пересечении улиц Маршала Жукова и Красных Зорь. Неподалеку от Казачьего рынка внедорожник Toyota Land Cruiser снес светофор и знак пешеходного перехода, причем от удара они разлетелись на куски. Затем иномарка вылетела на рельсы, перекрыв движение трамваев. Возобновить движение удалось лишь примерно через час.

По словам очевидцев в соцсетях, светофоры тоже не все работали.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, обошлось без пострадавших. В обстоятельствах разбирается ГИБДД.

Во время загрузки произошла ошибка.
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