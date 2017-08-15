На Дону разыскивают двух без вести пропавших школьниц

Приметы Слесаревой: на вид 15 лет, рост 159 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы. Была одета в серую кофту с коротким рукавом, черные брюки, обута в светло-серые тапочки.

Приметы Васильевой: на вид 16 лет, рост 162 сантиметров, среднего телосложения, короткие волосы темного цвета. Была одета в темную майку с коротким рукавом, синие джинсы, обута в разноцветные тапочки.