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17:19 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону разыскивают двух без вести пропавших школьниц

Полицией Веселовского района разыскиваются без вести пропавшие 15-летняя Анастасия Слесарева и 14-летняя Анастасия Васильева. Девушки ушли из дома ночью 13 августа и до сих пор не вернулись.

Приметы Слесаревой: на вид 15 лет, рост 159 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы. Была одета в серую кофту с коротким рукавом, черные брюки, обута в светло-серые тапочки.

Приметы Васильевой: на вид 16 лет, рост 162 сантиметров, среднего телосложения, короткие волосы темного цвета. Была одета в темную майку с коротким рукавом, синие джинсы, обута в разноцветные тапочки.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение школьниц, сообщить об этом телефонам: 8 (863−58) 6−11−92 или «02».

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