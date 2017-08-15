В Армавире потушили пожар на газовой АЗС
Возгорание произошло в бытовом помещении.
Возгорание произошло в бытовом помещении.
Краснодар. 15 августа — Новая Кубань. 15 августа около 13:51 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что на газозаправочной станции произошел пожар.
На место событий были направлены 2 пожарных расчета. Силами 7 человек личного состава в 13:58 огонь локализовали. Полностью справиться с возгоранием удалось в 14:12.
Огнем были объяты 13:58.
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Специалистам предстоит уточнить причины возгорания.