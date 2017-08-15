В Армавире потушили пожар на газовой АЗС

Краснодар. 15 августа — Новая Кубань. 15 августа около 13:51 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что на газозаправочной станции произошел пожар.

На место событий были направлены 2 пожарных расчета. Силами 7 человек личного состава в 13:58 огонь локализовали. Полностью справиться с возгоранием удалось в 14:12.

Огнем были объяты 13:58.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю пояснили, что пожар произошел в бытовом помещении. Загорелись старые вещи.