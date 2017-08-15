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17:15 (мск), источник: БЕЛТА

Психолога Михаила Козлова отпустили из Октябрьского РУВД, проверка продолжается

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Психолога Михаила Козлова отпустили из Октябрьского РУВД, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении Михаила Козлова создан материал проверки. «Сотрудники милиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, в последующем его действиям будет дана правовая оценка», — добавили в ГУВД.

Как сообщалось, минская милиция начала проверку в отношении психолога по факту поступившего на него заявления, а также по законности проведения им тренинга. Во время него Михаил Козлов был задержан в Минске 14 августа. В этот день на телефон милиции 102 позвонила женщина, которая сообщила, что во время тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство. От нее также поступило заявление, что Михаил Козлов мошенническим путем завладел ее деньгами в размере $250.

Аналогичная информация поступила одновременно и на телефон доверия ГУВД Мингорисполкома. К месту проведения тренинга направились сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы Октябрьского РУВД Минска.

Участников тренинга доставили в РУВД для разбирательства и после опроса отпустили.

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