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17:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские таможенники задержали 19 тыс банок для «барбарисок»

Производитель второй раз попытался использовать чужой товарный знак.

Фирма-импортер попыталась провести через Воронежскую таможню 18,9 тыс. контрафактных железных банок для «барбарисок». Специалисты конфисковали партию и возбудили дело об административном правонарушении по признакам незаконного использования товарного знака, рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» сотрудник пресс-службы Воронежской таможни Елена Разинькова.

— «Барбарис» — это знак, который имеет законного правообладателя. Разрешительных документов на использование товарного знака у фирмы не нашлось, — сообщила Елена Разинькова.

По ее словам, производитель уже не первый раз попадается на провозе контрафактного товара. Так, в феврале 2017 года таможенники задержали 15 тыс. таких же банок для «барбарисок».

— В этот раз производитель поменял дизайн и добавил надпись «со вкусом барбариса». Однако по нормам вторая партия также имеет признаки контрафактности. От законного правообладателя есть заявление, что он не давал разрешения на использование своего товарного знака фирме-импортеру, — пояснила сотрудник таможни.

Обе партии находятся в отделе таможни и будут использованы как вещественные доказательства при расследовании. Специалисты готовят необходимые документы для передачи в суд.

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