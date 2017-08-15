Воронежские таможенники задержали 19 тыс банок для «барбарисок»
Производитель второй раз попытался использовать чужой товарный знак.
Производитель второй раз попытался использовать чужой товарный знак.
— «Барбарис» — это знак, который имеет законного правообладателя. Разрешительных документов на использование товарного знака у фирмы не нашлось, — сообщила Елена Разинькова.
По ее словам, производитель уже не первый раз попадается на провозе контрафактного товара. Так, в феврале 2017 года таможенники задержали 15 тыс. таких же банок для «барбарисок».
— В этот раз производитель поменял дизайн и добавил надпись «со вкусом барбариса». Однако по нормам вторая партия также имеет признаки контрафактности. От законного правообладателя есть заявление, что он не давал разрешения на использование своего товарного знака
Обе партии находятся в отделе таможни и будут использованы как вещественные доказательства при расследовании. Специалисты готовят необходимые документы для передачи в суд.