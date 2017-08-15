В Петербурге возбудили дело о нападении на ЛГБТ-активистов
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после нападения на граждан, которые, по данным СМИ, в субботу принимали участие в массовом мероприятии
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после нападения на граждан, которые, по данным СМИ, в субботу принимали участие в массовом мероприятии
После массового мероприятия недалеко от Марсова поля на граждан распылили газ, из-за чего в полицию Центрального района Петербурга поступили заявления и позже телефонограмма, на основании которых возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Ведется следствие.
По данным СМИ, в субботу на Марсовом поле проходила акция