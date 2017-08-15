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17:52 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге возбудили дело о нападении на ЛГБТ-активистов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после нападения на граждан, которые, по данным СМИ, в субботу принимали участие в массовом мероприятии ЛГБТ-активистов, сообщил РИА Новости во вторник начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

После массового мероприятия недалеко от Марсова поля на граждан распылили газ, из-за чего в полицию Центрального района Петербурга поступили заявления и позже телефонограмма, на основании которых возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Ведется следствие.
Вячеслав Степченко
Начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным СМИ, в субботу на Марсовом поле проходила акция ЛГБТ-активистов.

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