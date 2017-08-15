В Петербурге возбудили дело о нападении на ЛГБТ-активистов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после нападения на граждан, которые, по данным СМИ, в субботу принимали участие в массовом мероприятии ЛГБТ-активистов, сообщил РИА Новости во вторник начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.