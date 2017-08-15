Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Британец победил рак после трансплантации десяти органов
Сигнал от Путина: что оставят Татарстану в конце договора с РФ
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Полиция и морги в деле». Как работает похоронный бизнесВладимир Путин поручил навести порядок в ритуальном бизнесе. А именно - повысить качество оказываемых услуг и их доступность.
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
"Спускайте на меня собак": экс-разведчик оценил жизнь в Крыму
Кравчук назвал самый страшный поступок Януковича
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ракета США не смогла подбить танк РФ в Сирии – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Землетрясение на юго-западе Китая
17:47 (мск), источник: Интерфакс

Суд в Самаре 18 августа вынесет приговор экс-полковнику Квачкову

Самара. 15 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Приволжский окружной военный суд (Самара) после завершения прений сторон во вторник назначил на 18 августа оглашение приговора по делу полковника в отставке Владимира Квачкова, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе суда.

В. Квачкову инкриминировались призывы к терроризму (ч.1 ст. 205.2 УК РФ). Однако в ходе прений 4 августа гособвинитель попросил суд о переквалификации обвинения на ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и попросил назначить экс-полковнику наказание за данное преступление в виде трех лет лишения свободы плюс один год неотбытого наказания путем полного или частичного сложения.

В пресс-службе уточнили, что суд пока не принял решения о переквалификации дела.

Со своей стороны адвокаты В. Квачкова на прениях во вторник продолжили заявлять о невиновности своего подзащитного и просили суд оправдать его.

В частности, адвокат Сергей Орлов сообщил суду, что В. Квачков не давал указаний разместить в свободном доступе свое видеообращение, появление которого в интернете стало причиной возбуждения уголовного дела против него.

Помимо этого, адвокат считает, что уголовное преследование экс-полковника должно быть прекращено и по формальным основаниям.

По мнению защиты, обвинение В. Квачкову не может быть переквалифицировано на ч.1 ст. 282 УК РФ, поскольку санкция этой статьи допускает вынесение более тяжкого наказания, что ухудшает процессуальное положение подсудимого. «А от обвинения по ч.1 ст. 205.2 УК РФ гособвинитель уже отказался», — отметил С. Орлов в ходе прений.

В июне 2015 года В. Квачков записал из колонии на мобильный телефон видеообращение, которое другой заключенный передал на электронный адрес лиц, находящихся на свободе. Они разместили видеоролик под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия» в свободном доступе в интернете.

«По заключению экспертов, в указанном видеоролике содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей госвласти в РФ, побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей госвласти в России, совершенный агрессивным, вооруженным способом», — говорилось в сообщении прокуратуры Мордовии.

Таким образом, резюмировало надзорное ведомство, «в своем видеообращении В. Квачков публично призывает к совершению насильственного захвата государственной власти в РФ, то есть к осуществлению террористической деятельности».

Отставному полковнику инкриминировалась ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Приволжский окружной военный суд начал рассмотрение дела В. Квачкова в декабре 2016 года. Во время рассмотрения дела обвиняемый содержится в СИЗО в Самаре — сюда он был переведен из мордовской колонии, где отбывает наказание по последнему приговору.

8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил В. Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке организации вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности. Позже Верховный суд РФ снизил наказание до 8 лет.

Вину В. Квачков не признал и заявлял, что его движение «Народное ополчение» организовывало партизанские учения, «чтобы в случае войны мы могли отбить врага». В то же время подсудимый доказывал в суде «право на восстание».

Ранее В. Квачков был дважды оправдан присяжными Мособлсуда по делу о покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

22 декабря 2010 года Верховный суд РФ признал оправдательный приговор В. Квачкову законным. Затем полковник в отставке добился того, что прокуратуру обязали принести ему извинения за незаконное уголовное преследование, а также взыскал через суд компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. рублей.

Возглавляемое ранее В. Квачковым движение «Народное ополчение Минина и Пожарского» было признано террористическим и запрещено на территории РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тверская область будет развивать водный туризм
«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала
Рогозин высказался о «копировании» КНДР украинских двигателей
Задержанный в Крыму украинец признал вину в подготовке диверсий
Путин рассказал о сокращении расходов на оборону
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Названы самые дешевые направления отдыха на бархатный сезон
Бывший спарринг-партнер сравнил Макгрегора с Пиноккио
Спорт
«Ницца» без Балотелли и возвращение Данни на Кипр Рассказываем о самых интересных матчах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник и среду
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Обустраиваем кухню и столовую в загородном доме
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь