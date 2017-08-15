Суд в Самаре 18 августа вынесет приговор экс-полковнику Квачкову

В. Квачкову инкриминировались призывы к терроризму (ч.1 ст. 205.2 УК РФ). Однако в ходе прений 4 августа гособвинитель попросил суд о переквалификации обвинения на ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и попросил назначить экс-полковнику наказание за данное преступление в виде трех лет лишения свободы плюс один год неотбытого наказания путем полного или частичного сложения.

В пресс-службе уточнили, что суд пока не принял решения о переквалификации дела.

Со своей стороны адвокаты В. Квачкова на прениях во вторник продолжили заявлять о невиновности своего подзащитного и просили суд оправдать его.

В частности, адвокат Сергей Орлов сообщил суду, что В. Квачков не давал указаний разместить в свободном доступе свое видеообращение, появление которого в интернете стало причиной возбуждения уголовного дела против него.

Помимо этого, адвокат считает, что уголовное преследование экс-полковника должно быть прекращено и по формальным основаниям.

По мнению защиты, обвинение В. Квачкову не может быть переквалифицировано на ч.1 ст. 282 УК РФ, поскольку санкция этой статьи допускает вынесение более тяжкого наказания, что ухудшает процессуальное положение подсудимого. «А от обвинения по ч.1 ст. 205.2 УК РФ гособвинитель уже отказался», — отметил С. Орлов в ходе прений.

В июне 2015 года В. Квачков записал из колонии на мобильный телефон видеообращение, которое другой заключенный передал на электронный адрес лиц, находящихся на свободе. Они разместили видеоролик под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия» в свободном доступе в интернете.

«По заключению экспертов, в указанном видеоролике содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей госвласти в РФ, побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей госвласти в России, совершенный агрессивным, вооруженным способом», — говорилось в сообщении прокуратуры Мордовии.

Таким образом, резюмировало надзорное ведомство, «в своем видеообращении В. Квачков публично призывает к совершению насильственного захвата государственной власти в РФ, то есть к осуществлению террористической деятельности».

Отставному полковнику инкриминировалась ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Приволжский окружной военный суд начал рассмотрение дела В. Квачкова в декабре 2016 года. Во время рассмотрения дела обвиняемый содержится в СИЗО в Самаре — сюда он был переведен из мордовской колонии, где отбывает наказание по последнему приговору.

8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил В. Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по делу о попытке организации вооруженного мятежа и содействии террористической деятельности. Позже Верховный суд РФ снизил наказание до 8 лет.

Вину В. Квачков не признал и заявлял, что его движение «Народное ополчение» организовывало партизанские учения, «чтобы в случае войны мы могли отбить врага». В то же время подсудимый доказывал в суде «право на восстание».

Ранее В. Квачков был дважды оправдан присяжными Мособлсуда по делу о покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

22 декабря 2010 года Верховный суд РФ признал оправдательный приговор В. Квачкову законным. Затем полковник в отставке добился того, что прокуратуру обязали принести ему извинения за незаконное уголовное преследование, а также взыскал через суд компенсацию морального вреда в размере 450 тыс. рублей.