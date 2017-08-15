Погибла основательница волонтёрского движения в Уральске

Источник: Newtimes.kz

В ночь на 14 августа Елена попала в ДТП на проспекте Достык и скончалась на месте.

«Это большая потеря для нас. Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. У Лены весной погиб муж — его сбила машина. Теперь она. У них осталось трое детей. Сейчас о детях заботится бабушка», — говорит подруга Елены, Галия Беккужиева.

С 2014 года Елена в составе движения волонтёров Уральска проводила большую работу. Они организовывали сбор средств на лечение детей с различными заболеваниями. Привозили продукты и вещи тем, кто в них очень нуждался — малообеспеченным и многодетным семьям. Устраивали различные акции и праздники, дарили подарки детям с ограниченными возможностями.

Сейчас волонтёры, коллеги погибшей Елены, помогают организовать её похороны.