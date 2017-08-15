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19:33 (мск), источник: m24.ru

На «Войковской» выставлено оцепление, нет движения поездов

Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метрополитена, передает Агентство «Москва».

Уточняется, что сейчас нет движения поездов в сторону центра. Также появилась информация о том, что на платформе станции «Войковская» видели несколько черных пакетов, а часть перрона — оцеплена.

По данным агентства, на месте работает полиция.

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