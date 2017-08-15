На «Войковской» выставлено оцепление, нет движения поездов
Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метрополитена, передает Агентство «Москва».
Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метрополитена, передает Агентство «Москва».
Уточняется, что сейчас нет движения поездов в сторону центра. Также появилась информация о том, что на платформе станции «Войковская» видели несколько черных пакетов, а часть перрона — оцеплена.
По данным агентства, на месте работает полиция.