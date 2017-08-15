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19:53 (мск), источник: РИА Новости

В Стокгольме неизвестный открыл стрельбу

СТОКГОЛЬМ, 15 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей во вторник в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма, сообщает столичная полиция.

«В 15.02 (16.02 мск) поступило предупреждение о возможной стрельбе на площади Эстберга. На месте обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении для прессы.

Как рассказали газете Dagens Nyheter находившиеся на месте очевидцы, стреляли, судя по всему, из автоматического оружия. Одному из пострадавших 25−30 лет и в него стрелял неизвестный в бронежилете, когда он вышел из припаркованной машины. Другой пострадавший находился, приблизительно, в двухстах метрах от первого получившего ранения.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным из полиции, двое раненых известны правоохранительным органам по связям с криминальными структурами, сообщает шведское издание. ​

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