В Стокгольме неизвестный открыл стрельбу
СТОКГОЛЬМ, 15 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей во вторник в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма, сообщает столичная полиция.
СТОКГОЛЬМ, 15 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей во вторник в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма, сообщает столичная полиция.
«В 15.02 (16.02 мск) поступило предупреждение о возможной стрельбе на площади Эстберга. На месте обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении для прессы.
Как рассказали газете Dagens Nyheter находившиеся на месте очевидцы, стреляли, судя по всему, из автоматического оружия. Одному из пострадавших 25−30 лет и в него стрелял неизвестный в бронежилете, когда он вышел из припаркованной машины. Другой пострадавший находился, приблизительно, в двухстах метрах от первого получившего ранения.
По данным из полиции, двое раненых известны правоохранительным органам по связям с криминальными структурами, сообщает шведское издание.