В Стокгольме неизвестный открыл стрельбу

«В 15.02 (16.02 мск) поступило предупреждение о возможной стрельбе на площади Эстберга. На месте обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении для прессы.

Как рассказали газете Dagens Nyheter находившиеся на месте очевидцы, стреляли, судя по всему, из автоматического оружия. Одному из пострадавших 25−30 лет и в него стрелял неизвестный в бронежилете, когда он вышел из припаркованной машины. Другой пострадавший находился, приблизительно, в двухстах метрах от первого получившего ранения.