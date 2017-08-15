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20:29 (мск), источник: БЕЛТА

Бывший директор шкловского «Жилкомхоза» приговорен к 5 годам лишения свободы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор Шкловского УКП «Жилкомхоз» приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: Reuters

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника УБЭП УВД Владимир Белоножко, экс-руководитель в апреле 2015 года нарушил законодательство и единовременно заключил 11 договоров купли-продажи с коммерческой структурой Минска на приобретение различных товаров для нужд предприятия по завышенным ценам. Договоры оформлялись различными датами на суммы, не превышающие 1 тыс. базовых величин. Это позволяло избегать конкурентной процедуры закупки.

«Стоимость отдельных товаров была завышена до 13 раз, причиненный ущерб предприятию составил более Br1 млрд неденоминированных рублей», — уточнили в УВД.

Суд Шкловского района 14 августа приговорил бывшего директора «Жилкомхоза» к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей и совершением юридически-значимых действий сроком на 5 лет. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

«Это первый приговор в отношении руководителя предприятия ЖКХ из всей масштабной схемы, выявленной во многих регионах страны совместно с сотрудниками БЭП республики», — отметил Владимир Белоножко.

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