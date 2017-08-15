Бывший директор шкловского «Жилкомхоза» приговорен к 5 годам лишения свободы
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор Шкловского УКП «Жилкомхоз» приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор Шкловского УКП «Жилкомхоз» приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника УБЭП УВД Владимир Белоножко,
«Стоимость отдельных товаров была завышена до 13 раз, причиненный ущерб предприятию составил более Br1 млрд неденоминированных рублей», — уточнили в УВД.
Суд Шкловского района 14 августа приговорил бывшего директора «Жилкомхоза» к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением
«Это первый приговор в отношении руководителя предприятия ЖКХ из всей масштабной схемы, выявленной во многих регионах страны совместно с сотрудниками БЭП республики», — отметил Владимир Белоножко.