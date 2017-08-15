Казахстанского «вора в законе» Леху Семипалатинского выдворили из Украины

Источник: Nur.kz

«Не успели выдворить из нашей страны “туриста-путешественника” гражданина Казахстана, “вора в законе” по прозвищу Леха Семипалатинский, как вскоре еще один “турист”, теперь уже или сам “вор в законе” по кличке Хусейн Слепой, или действительно его брат-близнец Хасан, гражданин РФ, прибыл к нам из Вены в “деловую поездку”», — пишет он, передает Gordonua.com.

По словам замглавы Нацполиции, выбор представителей преступного мира Украины для «отдыха» или «деловой поездки» подтверждает информацию о намерениях заинтересованной стороны с их помощью дестабилизировать ситуацию в Украине.

«Это еще одно из направлений гибридной войны. И если не получается у оккупанта снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, то враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри… В настоящее время на территории Украины остаются где-то около 25−29 “воров в законе”. Большинство из них — выходцы из РФ, Грузии, Абхазии, Осетии», — отметил он.

Аброськин заверил, что количество таких людей будет в Украине уменьшаться.