Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Пайки, купленные для военных РФ за 321 млн,оказались несъедобны
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
Посвященный Малахову выпуск «Пусть говорят» вел новый ведущий
Боярская и Белый снимаются вместе в новом сериале: первые кадры
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
"Им все можно": Лавров о вмешательстве США в чужие дела
Победу танка Т-72 над ракетой США сняли на видео
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Победу танка Т-72 над американской ракетой сняли на камеру – СМИ
СМИ об истребителе РФ: Ошеломляющий и смертоносный
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
12Растущее напряжение вокруг КНДР
20:44 (мск), источник: Kazinform

Запутавшийся в сети рыбак утонул в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более 30 трагических случаев на воде зарегистрировано в Жамбылской области в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«15 августа в 01:30 в Шуском районе, на реке Шу близ села Бирлик, во время рыбной ловли утонул 65-летний мужчина, который запутался в рыбацкой сети и находился без индивидуальных спасательных средств. Труп обнаружен местными жителями, извлечен из воды и передан сотрудникам полиции», — рассказали в ДЧС области.

С начала года в области зарегистрировано 33 трагических случая ЧС на воде, среди погибших 18 — дети. До 1 октября отряд водных спасателей Жамбылской области переведен на ежедневный усиленный вариант несения службы с привлечением резервного состава спасательных подразделений, с расстановкой на ведомственные спасательные посты, отметили в ведомстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Первый канал» отказался от «Пока все дома» из-за скандала
Рогозин высказался о «копировании» КНДР украинских двигателей
Шарапова получила wild card на Открытый чемпионат США
Госдеп: власти РФ притесняют религиозные меньшинства
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
СМИ: Месси пытался удержать Неймара в «Барселоне»
В Стокгольме неизвестный открыл стрельбу
Спорт
Гарри Каспаров не собирается полноценно возобновлять карьеру Одно из самых громких и ожидаемых возвращений нынешнего лета минувшей ночью состоялось в Сент-Луисе — 13-й чемпион мира сел за доску в рамках турнира Grand Chess Tour
Авто
BMW из девяностых, о которой мечтали все, продают за 35 000 евро В Швеции выставили на продажу не просто «семёрку» E38 cо знаменитым V12, а версию, подготовленную компанией Alpina
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Москва будет строить втрое больше бюджетного жилья
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь