Запутавшийся в сети рыбак утонул в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более 30 трагических случаев на воде зарегистрировано в Жамбылской области в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более 30 трагических случаев на воде зарегистрировано в Жамбылской области в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«15 августа в 01:30 в Шуском районе, на реке Шу близ села Бирлик, во время рыбной ловли утонул 65-летний мужчина, который запутался в рыбацкой сети и находился без индивидуальных спасательных средств. Труп обнаружен местными жителями, извлечен из воды и передан сотрудникам полиции», — рассказали в ДЧС области.
С начала года в области зарегистрировано 33 трагических случая ЧС на воде, среди погибших 18 — дети. До 1 октября отряд водных спасателей Жамбылской области переведен на ежедневный усиленный вариант несения службы с привлечением резервного состава спасательных подразделений, с расстановкой на ведомственные спасательные посты, отметили в ведомстве.