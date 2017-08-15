Запутавшийся в сети рыбак утонул в Жамбылской области

«15 августа в 01:30 в Шуском районе, на реке Шу близ села Бирлик, во время рыбной ловли утонул 65-летний мужчина, который запутался в рыбацкой сети и находился без индивидуальных спасательных средств. Труп обнаружен местными жителями, извлечен из воды и передан сотрудникам полиции», — рассказали в ДЧС области.