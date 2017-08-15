Самолет Махачкала — Москва сел в Волгограде из-за закурившей пассажирки
Нарушительнице грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Нарушительнице грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Махачкалы в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде
«Закурил пассажир на рейсе Махачкала — Москва. Совершили вынужденную посадку в Волгограде, задержка составила около 40 минут. Все расходы, понесенные компанией
Как уточнил ТАСС
Как рассказала ТАСС начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Светлана Яписова, женщине теперь грозит административная ответственность. «Установлено, что одна из пассажирок самолета закурила. После приземления сотрудники полиции составили в отношении нее протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ 11 «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», — сообщила собеседница агентства. Пассажирке грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Это не первый подобный случай на этом направлении. В начале августа самолет этой же авиакомпании, выполнявший рейс Москва — Махачкала, был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод