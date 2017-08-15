Самолет Махачкала — Москва сел в Волгограде из-за закурившей пассажирки

ВОЛГОГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Махачкалы в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова.

«Закурил пассажир на рейсе Махачкала — Москва. Совершили вынужденную посадку в Волгограде, задержка составила около 40 минут. Все расходы, понесенные компанией из-за вынужденной посадки, планируем взыскать с нарушителя», — сообщила она.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь волгоградского авиаузла Ярослав Зимин, самолет экстренно сел в аэропорту в 19:04 мск. «В самолете находилось 183 пассажира. Нарушительница вместе с подругой была высажена в аэропорту Волгограда. Самолет взлетел в 20:04 мск с 181 пассажиром и продолжил свой рейс в Москву», — рассказал Зимин.

Как рассказала ТАСС начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Светлана Яписова, женщине теперь грозит административная ответственность. «Установлено, что одна из пассажирок самолета закурила. После приземления сотрудники полиции составили в отношении нее протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ 11 «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», — сообщила собеседница агентства. Пассажирке грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.