Приморские города Кубани затопило дождем
Особенно сильно пострадал Геленджик.
Особенно сильно пострадал Геленджик.
Как сообщал «Югополис», о неблагоприятных погодных условиях 15 и 16 августа: ливнях, сильном ветре, формировании смерчей над морем — заранее предупреждало ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Во вторник половине дня вторника проливной дождь, сопровождаемый сильными порывами ветра, обрушился на города Черноморского побережья. Подтопило Анапу, Дивноморское, частично — Новороссийск.
Треть месячной нормы осадков выпала в Геленджике. Он пострадал наиболее сильно. Люди передвигались по колено в воде, автомобили буквально плыли по городским улицам. В настоящее время вода с улиц отступает.
Неблагоприятный прогноз сохраняется и на следующие сутки. Грозы и шторм ожидаются также на Азовском побережье.