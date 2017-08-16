Приморские города Кубани затопило дождем

Как сообщал «Югополис», о неблагоприятных погодных условиях 15 и 16 августа: ливнях, сильном ветре, формировании смерчей над морем — заранее предупреждало ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Во вторник половине дня вторника проливной дождь, сопровождаемый сильными порывами ветра, обрушился на города Черноморского побережья. Подтопило Анапу, Дивноморское, частично — Новороссийск.

Треть месячной нормы осадков выпала в Геленджике. Он пострадал наиболее сильно. Люди передвигались по колено в воде, автомобили буквально плыли по городским улицам. В настоящее время вода с улиц отступает.

Неблагоприятный прогноз сохраняется и на следующие сутки. Грозы и шторм ожидаются также на Азовском побережье.

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