В Балашихе возбудили дело об убийстве при выселении из квартиры

«Следственным отелом по городу Балашиха Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила информацию об убийстве в Балашихе.

Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что в подмосковном городе Балашиха мужчина убил многодетную женщину, пришедшую вместе с судебными приставами, чтоб выселить его из квартиры по решению суда.

Инцидент произошел вечером во вторник в доме на улице Некрасова в Балашихе, уточнил собеседник агентства.

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По его словам, погибшая — мать четверых детей, имела все права на данную квартиру, она получила её по решению суда. Мужчина же, как утверждает источник, ранее получил недвижимость мошенническим путем.

Собеседник агентства рассказал, что женщина пришла вместе с приставами, чтобы выселить мужчину из квартиры. Мужчина долго не открывал дверь, а когда приставы ушли, чтобы вызвать полицию, зарезал женщину, сообщил источник.

Совершивший убийство мужчина был задержан приехавшими на место происшествия сотрудниками полиции, отметил собеседник агентства.