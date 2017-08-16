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03:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Служебная собака нашла грабителя в Приморье

В Приморье служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в разбойном нападении, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение дежурного фельдшера больницы села Владимиро-Александровского. Заявитель рассказал о том, что в селе Екатериновка неизвестный гражданин нанес резаные раны лица женщине.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли полицейский-кинолог со служебной собакой по кличке Кир.

В ходе оперативных действий установлено, что в частном доме неизвестный ударил 58-летнюю женщину ножом, а затем, угрожая, потребовал отдать все имеющиеся у нее деньги. Испугавшись, потерпевшая отдала все деньги. Преступник забрал их и скрылся.

Ознакомившись с обстановкой, полицейские решили пустить собаку по следу. Около частного дома овчарка уверенно взяла след и вывела полицейских к железнодорожной станции «Екатериновка». Благодаря навыкам четвероногого помощника удалось в короткие сроки задержать ранее судимый 44-летний житель села Екатериновка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что накануне 108-й годовщины создания кинологической службы МВД, которая отмечается 21 июня, полиция Приморского края и МКУ МРЦ устроили экскурсию для детей из пришкольного лагеря МБОУ СОШ № 63. Им показали, как содержатся и тренируются служебные собаки — немецкие овчарки и золотистые ретриверы. Сначала ребят провели в щенятник, где подполковник полиции Владимир Богданов рассказал им историю создания кинологического подразделения во Владивостоке.

Екатерина Брязгунова.

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