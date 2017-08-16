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03:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Военные отремонтируют поврежденный ливнями мост в Приморье

Военные железнодорожники ВВО начали ремонт поврежденного ливнями моста через реку Клепочная в Приморье, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ВВО Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Уже произведена сборка и установка 16 шпальных клеток, используемых для временного восстановления пролетного строения мостового перехода.

Кроме того, военнослужащие путевого железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска произвели сборку более 100 метров рельсошпальной решетки для укладки нового железнодорожного пути на Хасанском направлении (23-й километр) Дальневосточной железной дороги в Приморье.

Ранее личный состав подразделения расчистил около 4 тысяч метров железнодорожного полотна, заваленного большим оползнем, сошедшим в результате ливневых дождей, а также произвел демонтаж около 80 метров разрушенного железнодорожного полотна.

Напомним, что утром 7 августа Дальневосточная железная дорога — филиал ОАО «РЖД» распространила сообщение о временной приостановке продажи билетов в связи с перерывом движения на перегоне Барановский-Раздольное на поезда сообщением Владивосток — Хабаровск, Владивосток — Советская Гавань, Тихоокеанская — Хабаровск, Владивосток — Новокузнецк. Движение было восстановлено только на следующий день.

Екатерина Брязгунова.

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