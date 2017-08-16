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02:38 (мск), источник: РИА Новости

На станции метро в центре Каракаса прогремел взрыв

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Взрыв произошел на станции метро «Площадь Венесуэлы» в Каракасе, сообщают местные СМИ.

«Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро «Площадь Венесуэлы», — сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что из-за инцидента на станции было прервано движение поездов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что «поезд без тяги» вызвал сильные задержки в системе. «Оперативная бригада работает, чтобы возобновить работу», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.

Станция находится недалеко от площади Венесуэлы в географическом центре Каракаса. На площади располагается множество достопримечательностей столицы, в непосредственной близости находятся Университетский городок и Ботанический сад Каракаса, небоскрёбы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.

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