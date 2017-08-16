На станции метро в центре Каракаса прогремел взрыв

«Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро «Площадь Венесуэлы», — сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что из-за инцидента на станции было прервано движение поездов.

В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что «поезд без тяги» вызвал сильные задержки в системе. «Оперативная бригада работает, чтобы возобновить работу», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.