На станции метро в центре Каракаса прогремел взрыв
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Взрыв произошел на станции метро «Площадь Венесуэлы» в Каракасе, сообщают местные СМИ.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Взрыв произошел на станции метро «Площадь Венесуэлы» в Каракасе, сообщают местные СМИ.
«Похоже, произошел небольшой взрыв, который привел к выводу пассажиров со станции метро «Площадь Венесуэлы», — сообщает в Twitter телеканал TVV. СМИ также пишут, что
В свою очередь управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что «поезд без тяги» вызвал сильные задержки в системе. «Оперативная бригада работает, чтобы возобновить работу», — говорится в сообщении.
Станция находится недалеко от площади Венесуэлы в географическом центре Каракаса. На площади располагается множество достопримечательностей столицы, в непосредственной близости находятся Университетский городок и Ботанический сад Каракаса, небоскрёбы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.