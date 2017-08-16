Два страшных ДТП на улице Пионерской произошло в Хабаровске
В обоих случаях водители врезались в новое ограждение на дороге.
В обоих случаях водители врезались в новое ограждение на дороге.
Хабаровск, 16 августа, AmurMedia.
Две аварии на улице Пионерской в Хабаровске произошли
Сообщения сразу о двух ДТП в Индустриальном районе поступили в редакцию. Обе аварии объединяет то, что водители врезались в новое автомобильное ограждение. Первое происшествие произошло с Lexus 470. О нем сообщил один из горожан, приславший фото с места происшествия.
Сообщение о втором ДТП появилось в соцсети Instagram. В этот раз участником аварии стал Toyota Land Cruiser Prado 120.
Подробности произошедшего пока уточняются.