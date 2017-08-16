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06:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском в подъезде неизвестные разлили ртуть

Инцидент произошел вчера днем, 15 августа.

В Пашино Новосибирской области в подъезде жилого дома неизвестные пролили ртуть. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС». Инцидент произошел вчера в 10 утра. Звонок поступил на телефон оперативного дежурного МАСС.

Жильцы одного из многоквартирных домов в Пашино сообщили, что в подъезде их дома по улице Новоуральской обнаружили большое количество пролитой ртути. На место происшествия оперативно выехали специалисты ХРЛ МАСС. Там они зафиксировали разлившуюся ртуть, а также провели механическую и химическую демеркуризацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда была закончена обработка, специалисты лаборатории Центра гигиены провели повторные замеры. В результате превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружилось. Полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.

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