Роспотребнадзор следит за качеством воды в Приморье после паводка

Источник: AP 2017

На реках отмечен спад уровня воды, реки в берегах. Ситуация в крае стабильная, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

Дорожными службами ведутся восстановительные работы на 28 участках автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальных районах края. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмытых участков нет.

Выездными бригадами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. За сутки отобрано 34 пробы холодной воды в разводящей сети, исследовано 17 проб, 31 из них не соответствует нормативам, 16 отобранных проб находятся в работе. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование. Санитарно-эпидемическая обстановка в крае характеризуется как стабильная.