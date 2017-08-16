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04:29 (мск), источник: Восток Медиа

Сегодня на крупной приморской стройке вспыхнул пожар

Пламя быстро распространилось на 200 квадратных метров.

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На стройке в Уссурийске сегодня утром вспыхнул крупный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пламя в считанные минуты распространилось на сотни квадратных метров.

Сегодня утром Уссурийск отметился крупным пожаром. В строящемся доме на Крестьянской, 56 вспыхнуло пламя. Там загорелись утеплители и отделочные материалы. В пресс-службе приморского управления МЧС сообщили, что сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны в 8:49. Уже через две минуты не месте оказались пожарные расчёты. К этому времени огонь распространился на 200 квадратных метров. Огнеборцы быстро локализовали пламя, а через полчаса от него не осталось и следа. Пострадавших в ходе инцидента не было. Стоит отметить, что пожар не на шутку перепугал многих жителей Уссурийска — столбы густого дыма были видны из многих районов города.

Ещё один пожар произошёл сегодня во Владивостоке. Почти в два часа ночи на улице Шилкинской загорелась огромная куча мусора, сваленного возле гаражей. Пожар переполошил местных жителей. Они сразу вызвали на место пожарных. В краевом управлении МЧС сообщают, что расчёт огнеборцев прибыл на место ЧП через шесть минут после вызова. Примечательно, что сами владивостокцы уверяют — огнеборцы прибыли на место происшествия с задержкой. Кто из них прав — сказать трудно. Как бы то ни было, к половине третьего ночи полыхающую свалку удалось потушить. Площадь возгорания составила 50 «квадратов». Причины инцидента неясны.

Серьёзные пожары происходят в Приморье постоянно. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подобных инцидентах. Стоит отметить, что иногда даже небольшие возгорания пугают жителей края — как, например, пожар в частном доме одного из владивостокцев.

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