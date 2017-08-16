Владельцы затонувшей баржи: природа Хабаровского края не пострадала
Вопрос о поднятии судна со дна Амурского лимана решит специальная комиссия.
Вопрос о поднятии судна со дна Амурского лимана решит специальная комиссия.
Руководство ОАО «Хабаровский речной торговый порт» прокомментировало ситуацию с затонувшей баржей с углём, принадлежащей предприятию. По словам заместителя гендиректора по экономическим вопросам Владимира Зыкова, вреда окружающей среде в результате инцидента не зафиксировано.
«Экологического ущерба там нет. Груз экологически чистый, поэтому никакого вреда не было нанесено, — рассказал корреспонденту РИА “Восток-Медиа — Хабаровск” Владимир Зыков. — Здесь надо сначала разобраться в ситуации. Есть определённый порядок действий. Мы создали комиссию, сегодня на место вылетает её председатель. Совместно с экипажем будем устанавливать все обстоятельства и прорабатывать дальнейшие действия».
Он сообщил, что по итогам работы комиссии будет принято решение о поднятии баржи.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», судно с углём затонуло в Амурском лимане утром 15 августа, около 7:00. На борту не было экипажа, баржу тянули на буксире, поэтому никто не пострадал. Проверку случившегося начали сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры. Если специалисты выяснят, что судовладелец все же нанёс