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04:25 (мск), источник: Восток Медиа

Владельцы затонувшей баржи: природа Хабаровского края не пострадала

Вопрос о поднятии судна со дна Амурского лимана решит специальная комиссия.

Источник: Восток Медиа

Руководство ОАО «Хабаровский речной торговый порт» прокомментировало ситуацию с затонувшей баржей с углём, принадлежащей предприятию. По словам заместителя гендиректора по экономическим вопросам Владимира Зыкова, вреда окружающей среде в результате инцидента не зафиксировано.

«Экологического ущерба там нет. Груз экологически чистый, поэтому никакого вреда не было нанесено, — рассказал корреспонденту РИА “Восток-Медиа — Хабаровск” Владимир Зыков. — Здесь надо сначала разобраться в ситуации. Есть определённый порядок действий. Мы создали комиссию, сегодня на место вылетает её председатель. Совместно с экипажем будем устанавливать все обстоятельства и прорабатывать дальнейшие действия».

Он сообщил, что по итогам работы комиссии будет принято решение о поднятии баржи.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», судно с углём затонуло в Амурском лимане утром 15 августа, около 7:00. На борту не было экипажа, баржу тянули на буксире, поэтому никто не пострадал. Проверку случившегося начали сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры. Если специалисты выяснят, что судовладелец все же нанёс какой-либо ущерб, то правоохранители предпримут в отношении нарушителя санкции. Однако уже сейчас известно, что груз был в биг-бэгах, и это могло смягчить экологический вред.

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