Владельцы затонувшей баржи: природа Хабаровского края не пострадала

Источник: Восток Медиа

Руководство ОАО «Хабаровский речной торговый порт» прокомментировало ситуацию с затонувшей баржей с углём, принадлежащей предприятию. По словам заместителя гендиректора по экономическим вопросам Владимира Зыкова, вреда окружающей среде в результате инцидента не зафиксировано.

«Экологического ущерба там нет. Груз экологически чистый, поэтому никакого вреда не было нанесено, — рассказал корреспонденту РИА “Восток-Медиа — Хабаровск” Владимир Зыков. — Здесь надо сначала разобраться в ситуации. Есть определённый порядок действий. Мы создали комиссию, сегодня на место вылетает её председатель. Совместно с экипажем будем устанавливать все обстоятельства и прорабатывать дальнейшие действия».

Он сообщил, что по итогам работы комиссии будет принято решение о поднятии баржи.