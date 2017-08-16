Вооруженные жители ЕАО заставили троих хабаровчан собирать коноплю

Троих грибников из Хабаровска вооруженные жители ЕАО заставили собирать коноплю. Позже один из потерпевших бесследно исчез. По одной из версий следствия, мужчину могли убить, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Еврейской автономной области.

В четверг, 10 августа, трое жителей краевой столицы собирали грибы в лесу недалеко от села Партизанского Смидовичского района ЕАО. Там они встретили двух мужчин и женщину. Угрожая оружием, незнакомцы заставили хабаровчан собирать дикорастущую коноплю. Через несколько часов злоумышленники отпустили двоих грибников, а третьего оставили с собой. Домой он до сих пор не вернулся.

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы троих мужчин и безвестного исчезновения 30-летнего мужчины. Личности преступников установлены, известно, что они долгое время проживали в ЕАО, один из них прописан в поселке Партизанском. Сейчас они взяты под стражу», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ЕАО Алина Афанасьева.