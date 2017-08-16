Во Владивостоке продают опасную для здоровья икру по высоким ценам
Полицейские и инспекторы Россельхознадзора в ходе
Полицейские и инспекторы Россельхознадзора в ходе
На часть икры отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и маркировка изготовителя, на которой указывается дата выработки и окончание срока годности, вторая часть продукции, хотя маркировка на ней и присутствовала, была уже просрочена.
Судя по всему, коммерсанты не успели перефасовать просроченную икру в обезличенные пластиковые банки.
Продукцию изъяли и она будет уничтожена. Хозяйка павильона привлечена к административной ответственности.
Как отметили инспекторы, в настоящее время розничная стоимость красной икры путины этого года колеблется от 2,5 до 3 тысяч рублей за кг.