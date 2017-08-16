Во Владивостоке продают опасную для здоровья икру по высоким ценам

На часть икры отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы и маркировка изготовителя, на которой указывается дата выработки и окончание срока годности, вторая часть продукции, хотя маркировка на ней и присутствовала, была уже просрочена.

Судя по всему, коммерсанты не успели перефасовать просроченную икру в обезличенные пластиковые банки.

Продукцию изъяли и она будет уничтожена. Хозяйка павильона привлечена к административной ответственности.