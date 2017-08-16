«Дьявольский» Lexus угодил в аварию рядом с приморским казино

В приморских соцсетях вовсю обсуждают забавное ДТП, произошедшее неподалёку от игорной зоны. Владелец дорогого внедорожника так спешил в казино, что угробил своё авто, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший вторник Приморский край отметился аварией с участием элитного внедорожника. Инцидент произошёл возле казино Tigre de Cristal. Водителя «Лексуса» угораздило перевернуть своё авто буквально за десять метров до игорного заведения. Что послужило причиной аварии — неизвестно. Возможно, автомобилист слишком торопился в казино и поэтому не справился с управлением. Возможно, произошло что-то ещё. Как бы то ни было, сам горе-водитель не пострадал.

Данная авария не на шутку развеселила приморцев. Многим показалось забавным, что джип угодил в беду буквально на пороге казино. ДТП принялись активно обсуждать в соцсетях — в нескольких Instagram-сообществах как раз опубликовали фотографии с места происшествия.

«С таким везением ему точно не стоит играть», — написал в комментарии к снимку один из приморцев. «Очень спешил за джекпотом. Не успел», — пошутил другой житель края.

Некоторых комментаторов позабавил «дьявольский» номер «Лексуса» — 666. В то же время очевидцы аварии сообщают, что водитель джипа ехал в казино не для развлечения, а по делам.

Стоит отметить, что в Приморье нередко происходят аварии с участием дорогих иномарок. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о столкновении кроссовера «Лексус» с внедорожником Mitsubishi Pajero. Ещё одно серьёзное происшествие с «Лексусом» произошло в середине июня. Кроме того, подобные автомобили нередко становятся желанной добычей для автоугонщиков. Например, в конце мая у приморского депутата Галуста Ахояна угнали джип Lexus LX570.