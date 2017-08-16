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05:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Еще одного мужчину ищут в Хабаровском крае родные, полиция и волонтеры

Вестей от горожанина нет уже более трех недель.

Хабаровск, 16 августа, AmurMedia.

Пропавшего 40-летнего мужчину ищут в Хабаровском крае его родные, сотрудники полиции и добровольцы. Связь с горожанином оборвалась более трех недель назад ориентировочно на железнодорожной станции Мылки в Амурском районе, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» в соцсети.

Как следует из ориентировки общественной организации, Батов Константин Евгеньевич пропал более трех недель, 22 июля текущего года, на железнодорожном направлении Владивосток — Ванино, предположительно на станции Мылки в Амурском районе Хабаровского края.

Приметы мужчины: рост 180, волосы светлые, короткие, лицо кругловатое, славянского типа. На затылке имеются шрамы, на предплечье татуировка — автоматный патрон.

Всем, кому что-либо известно о пропавшем, сообщать по телефонам 89098700203, 89098576300, полиция — 112.

Напомним, трех пропавших молодых людей ищут их родственники в Хабаровском крае. Связь с Евгением Русаковским оборвалась еще в мае, с Дмитрием Долгополовым — в августе текущего года. Кроме того, около десяти дней назад, 5 августа, вышел из дома и не вернулся комсомольчанин Айдар Галлямов. Как выяснилось в минувший вторник, пропавшего Дмитрия Долгополова, нашли накануне мертвым. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют правоохранители.

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