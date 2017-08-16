Еще одного мужчину ищут в Хабаровском крае родные, полиция и волонтеры
Вестей от горожанина нет уже более трех недель.
Вестей от горожанина нет уже более трех недель.
Хабаровск, 16 августа, AmurMedia.
Пропавшего 40-летнего мужчину ищут в Хабаровском крае его родные, сотрудники полиции и добровольцы. Связь с горожанином оборвалась более трех недель назад ориентировочно на железнодорожной станции Мылки в Амурском районе, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального
Как следует из ориентировки общественной организации, Батов Константин Евгеньевич пропал более трех недель, 22 июля текущего года, на железнодорожном направлении Владивосток — Ванино, предположительно на станции Мылки в Амурском районе Хабаровского края.
Приметы мужчины: рост 180, волосы светлые, короткие, лицо кругловатое, славянского типа. На затылке имеются шрамы, на предплечье татуировка — автоматный патрон.
Всем, кому
Напомним, трех пропавших молодых людей ищут их родственники в Хабаровском крае. Связь с Евгением Русаковским оборвалась еще в мае, с Дмитрием Долгополовым — в августе текущего года. Кроме того, около десяти дней назад, 5 августа, вышел из дома и не вернулся комсомольчанин Айдар Галлямов. Как выяснилось в минувший вторник, пропавшего Дмитрия Долгополова, нашли накануне мертвым. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют правоохранители.