Еще одного мужчину ищут в Хабаровском крае родные, полиция и волонтеры

Хабаровск, 16 августа, AmurMedia.

Пропавшего 40-летнего мужчину ищут в Хабаровском крае его родные, сотрудники полиции и добровольцы. Связь с горожанином оборвалась более трех недель назад ориентировочно на железнодорожной станции Мылки в Амурском районе, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» в соцсети.

Как следует из ориентировки общественной организации, Батов Константин Евгеньевич пропал более трех недель, 22 июля текущего года, на железнодорожном направлении Владивосток — Ванино, предположительно на станции Мылки в Амурском районе Хабаровского края.

Приметы мужчины: рост 180, волосы светлые, короткие, лицо кругловатое, славянского типа. На затылке имеются шрамы, на предплечье татуировка — автоматный патрон.

Всем, кому что-либо известно о пропавшем, сообщать по телефонам 89098700203, 89098576300, полиция — 112.