СМИ: из-за поломки поезда в метро Каракаса произошли несколько небольших взрывов

ТАСС, 16 августа. Несколько станций метро в столице Венесуэлы Каракасе временно прекратили работу из-за неисправности поезда, передает во вторник телеканал NTN со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что поломка на одном из составов привела к нескольким «небольшим взрывам», посетители на станции метро «Площадь Венесуэлы» были эвакуированы. «На месте действуют представители оперативной службы и Национальной гвардии, они ожидают устранения неисправности», — пояснил телеканалу представитель экстренных служб Адилек Пенья.