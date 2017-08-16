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05:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: из-за поломки поезда в метро Каракаса произошли несколько небольших взрывов

ЧП привело к временной приостановке работы метрополитена.

ТАСС, 16 августа. Несколько станций метро в столице Венесуэлы Каракасе временно прекратили работу из-за неисправности поезда, передает во вторник телеканал NTN со ссылкой на экстренные службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что поломка на одном из составов привела к нескольким «небольшим взрывам», посетители на станции метро «Площадь Венесуэлы» были эвакуированы. «На месте действуют представители оперативной службы и Национальной гвардии, они ожидают устранения неисправности», — пояснил телеканалу представитель экстренных служб Адилек Пенья.

Управление метро Каракаса заявило, что движение поездов по всем линиям восстановлено. «Метро на всех линиях и станциях работает в полном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter метро.

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