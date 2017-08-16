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05:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Автомобиль Audi Q5 сгорел на Волжской в Иркутске ночью 16 августа

Причина пожара устанавливается.

Источник: IrkutskMedia.ru

Возгорание автомобиля Audi Q5 произошло на улице Волжской в Иркутске сегодня ночью, 16 августа. В тушении были задействованы четверо пожарных и одна автоцистерна. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

На момент прибытия пожарных горел автомобиль Audi Q5, существовала угроза распространения огня на соседний Renault Duster.

— В результате пожара уничтожен автомобиль Audi Q5, у Renault Duster с левой стороны частично оплавлены пластиковые части, — рассказали в пресс-службе.

Последствия пожара ликвидировали в 03.27 по местному времени.

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