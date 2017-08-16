Автомобиль Audi Q5 сгорел на Волжской в Иркутске ночью 16 августа

Возгорание автомобиля Audi Q5 произошло на улице Волжской в Иркутске сегодня ночью, 16 августа. В тушении были задействованы четверо пожарных и одна автоцистерна. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.