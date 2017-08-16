В Первомайском районе Новосибирска загорелся многоквартирный дом
Крыша многоэтажки вспыхнула рано утром 16 августа на улице Героев революции, сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Крыша многоэтажки вспыхнула рано утром 16 августа на улице Героев революции, сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Первомайском районе Новосибирска загорелся многоквартирный дом утром 16 августа, рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Местные жители сообщили, что дом № 70 на Героев революции — долгострой. Его сдачу отложили на два года, но в некоторых квартирах уже проживали люди.
По предварительной информации, на верхних этажах располагался пентхаус.
На месте работают пожарные и медики. Движение перекрыли.
Обстоятельства происшествия выясняются.