Хулиганы ради развлечения сожгли пальму в Зеленой роще

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В сквере Космонавтов в Зеленой роще неизвестные дотла спалили пальму. Экзотические деревья каждую весну выставляют на улицы города из теплиц, в которых они «переживают» зиму, однако одно из них серьезно пострадало от рук вандалов. Об этом сообщили корреспонденты «7 канала».

На этот раз одну пальму загубили хулиганы, которые намеренно подожгли дерево ради развлечения. Кто именно виноват в случившемся, будут разбираться в департаменте горхозяйства. В мэрии прокомментировали, что пальмы и раньше страдали от рук вандалов, но такое в администрации увидели впервые.

Сейчас дерево пытаются вернуть к жизни. Пальму часто поливают и удобряют, однако специалисты убеждены, что ее уже невозможно спасти. Ствол сильно пострадал от огня, а на самом насаждении практически не осталось живого места.