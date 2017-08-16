О вырубке Степновского бора сообщил житель Черемховского района

Источник: Reuters

По его словам, неизвестные рубят вековые сосны в два обхвата и массово вывозят древесину. Часть вырубленного брошено на месте. Сергей Ганнутин передал информацию и фотографии в правоохранительные органы, надеется на их скорую реакцию, чтобы остановить варварскую вырубку.

Напомним, Сергей Ганнутин добивается создания в Черемховском районе заказника. Местные жители сообщают, что в междуречье Иреть — Малая Белая — Большая Белая, на окрестных озерах обитают редкие виды фауны и флоры. Здесь пару лет назад учёные двух иркутских вузов за три дня зарегистрировали свыше 80 видов птиц, из них пять краснокнижных. В озёрах учёные обнаружили линя — рыбу, включённую в Красную книгу Иркутской области. В этих местах ещё обитают чёрный аист, большой подорлик, дербник, серый журавль, зимородок, лебедь-кликун, речная выдра. Здесь растут известковый и крупноцветковый башмачки, малая кубышка. Энтомологи в верхнем течении реки обнаружили редкий вид бабочек.