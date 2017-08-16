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06:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

О вырубке Степновского бора сообщил житель Черемховского района

О вырубке Степановского бора в Черемховском районе, который планируется включить в особо охраняемую природную территорию, сообщил 16 августа 2017 года «Байкал Инфо» активист общественного движения «Достояние Сибири» Сергей Ганнутин.

Источник: Reuters

По его словам, неизвестные рубят вековые сосны в два обхвата и массово вывозят древесину. Часть вырубленного брошено на месте. Сергей Ганнутин передал информацию и фотографии в правоохранительные органы, надеется на их скорую реакцию, чтобы остановить варварскую вырубку.

Напомним, Сергей Ганнутин добивается создания в Черемховском районе заказника. Местные жители сообщают, что в междуречье Иреть — Малая Белая — Большая Белая, на окрестных озерах обитают редкие виды фауны и флоры. Здесь пару лет назад учёные двух иркутских вузов за три дня зарегистрировали свыше 80 видов птиц, из них пять краснокнижных. В озёрах учёные обнаружили линя — рыбу, включённую в Красную книгу Иркутской области. В этих местах ещё обитают чёрный аист, большой подорлик, дербник, серый журавль, зимородок, лебедь-кликун, речная выдра. Здесь растут известковый и крупноцветковый башмачки, малая кубышка. Энтомологи в верхнем течении реки обнаружили редкий вид бабочек.

Документы на создание заказника тогда же были переданы в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, но решение о создании заказника пока не принято. Между тем, по словам Сергея Ганнутина, поджоги леса и вырубка древесины продолжается.

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