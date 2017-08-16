Уральские туристы угодили под селевой поток в Кабардино-Балкарии в городе Тырныауз, сообщает 16 августа портал Е1.

По словам отдыхающих, сейчас перекрыта федеральная трасса. Идет эвакуация населения. Вода местной реки Баксан вышла из берегов. Селевой поток настолько сильный, что в одном месте без проблем снес мост. Причина селевого потока в таянии ледников.

Как сообщает МЧС по Кабардино-Балкарии, на территории города развернуты три пункта временного размещения людей вместимостью 1150 человек. В город выдвинулась аэромобильная группировка в составе 100 человек личного состава и 7 единиц техники. В городе работает 200 спасателей.