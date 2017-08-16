Уральские туристы угодили под селевой поток в Кабардино-Балкарии
В городе Тырныауз введен режим чрезвычайной ситуации.
В городе Тырныауз введен режим чрезвычайной ситуации.
Уральские туристы угодили под селевой поток в
По словам отдыхающих, сейчас перекрыта федеральная трасса. Идет эвакуация населения. Вода местной реки Баксан вышла из берегов. Селевой поток настолько сильный, что в одном месте без проблем снес мост. Причина селевого потока в таянии ледников.
Как сообщает МЧС по
Недавно уральские туристы оказались в зоне землетрясения в Эгейском море. Происшествие произошло в турецком Бодруме.