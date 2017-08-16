На Левобережье Омска самосвал вывалил на обочину полыхающие бревна

В грузовике, перевозившем бревна, произошел пожар. Дерево вспыхнуло со стороны кабины, и огонь стал быстро распространяться.

Видимо, чтобы спасти свою машину, водитель принял решение разгрузить самосвал прямо на месте — он вывалил горящие бревна на обочину. Произошедшее снял на видео очевидец.

В паблике Regik55 многие участники одобрили решение водителя, отметив, что он вовремя среагировал и не допустил взрыва машины.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-54036611&id=456242125&hash=c99f739b763a0cd5&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.