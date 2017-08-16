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07:22 (мск), источник: СуперОмск

На Левобережье Омска самосвал вывалил на обочину полыхающие бревна

Инцидент произошел в минувший вторник, 15 августа, на улице Лукашевича.

В грузовике, перевозившем бревна, произошел пожар. Дерево вспыхнуло со стороны кабины, и огонь стал быстро распространяться.

Видимо, чтобы спасти свою машину, водитель принял решение разгрузить самосвал прямо на месте — он вывалил горящие бревна на обочину. Произошедшее снял на видео очевидец.

В паблике Regik55 многие участники одобрили решение водителя, отметив, что он вовремя среагировал и не допустил взрыва машины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальных данных о ЧП пока нет, о причине возгорания не сообщается.

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