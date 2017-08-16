Пожилой красноярец умер после приезда скорой помощи

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске на вызов к умирающему пенсионеру вместо бригады скорой помощи приехал молодой фельдшер. В руках у врача не было нужных для оказания первой помощи препаратов, поэтому дочери буквально самостоятельно пришлось откачивать отца. В результате мужчина умер. Об этом родственница погибшего сообщила телеканалу «СТС-Прима».

Женщина рассказала, что она больше 20 лет работает медсестрой в хирургическом отделении. Именно поэтому все происходящее показалось ей странным. Чтобы спасти отца, дочери пришлось самой бегать за нужными лекарствами в машину и самостоятельно приводить отца в чувство.

«Делает массаж, я ему говорю: вводи адреналин. Он говорит, я не имею права вводить, я один приехал, я здесь, набирай, вводи. Пока я качала, он кое-как поставил катетер, исцарапал все, руки трясутся, ничего не зафиксировал. Начал вводить адреналин, я же вижу, что полшприца вылилось», — рассказала журналистам женщина.

В результате специалист ничем не смог помочь умирающему мужчине. Только после того, как пенсионер умер, к нему приехала реанимационная бригада.

«Это фельдшер, который работал у нас санитаром и второй год работает фельдшером после окончания мед.колледжа. То, что он молодо выглядит, это никак не дает никому права говорить, что это мальчик или студент», — сказал главврач красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин.

По словам главврача, при вызове скорой родственники неправильно указали жалобы пациента, поэтому к нему направили фельдшера. Бригада в это время оказывала помощь другому больному.