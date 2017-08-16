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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пьяные новосибирцы избили полицейского

Сотрудник Росгвардии провожал девушку до дома в Первомайском районе, где на него напала толпа пьяных мужчин, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Пьяные новосибирцы избили полицейского ночью 12 августа, заявили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Сотрудник охранного предприятия провожал девушку до дома. На нее напали в магазине, она была напугана и попросила сотрудника Росгвардии проводить ее. Недалеко от своего дома на ул. Первомайская девушка заметила своих обидчиков. Они шли в компании пятерых пьяных мужчин и беременной женщины.

Компания сразу вступила в конфликт. Они начали избивать полицейского. Сотрудник Росгвардии вырвался и выстрелил в воздух, чтобы отвлечь нападавших. Он не смог применить оружие по назначению, потому что рядом стояла беременная девушка.

На помощь пришел сослуживец — он вызвал подкрепление. Троих мужчин задержали на месте, четвертый объявлен в розыск.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Расследование уголовного дела продолжается.

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