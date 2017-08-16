В Приморье рассмотрят рассмотрят вопрос об оказании помощи подтопленцам

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Ранее сообщалось, что подготовлен проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда свыше 650 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Приморья, потерявшим имущество.

«В четверг на правительстве будем рассматривать вопрос оказания помощи, уже подготовлено постановление правительства… Я думаю, что решение соответствующее правительство примет. Уже сегодня Дмитрий Медведев принял решение 99 миллионов на помощь пострадавшим выделить, ну, а дальше мы будем исходить из того, что вы посчитаете, какой будет ущерб, и, исходя из ущерба, будем решать», — сказал Трутнев в ходе осмотра, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, в подтопленных районах нужно вести активную работу. «Надо, чтобы люди не ждали. Деньги-то мы найдем, надо, чтобы работы осуществлялись вовремя, чтобы люди не ходили, не понимая, что будет с их домом», — добавил полпред.