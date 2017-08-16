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06:47 (мск), источник: VN.ru

12-летний мальчик провел в «Меге» пять дней

Пропавший Данил Евсейкин был найден спустя пять дней в новосибирском торговом центре «Мега». Ребенка вернули обеспокоенным родителям.

Сообщение о пропаже 12-летнего мальчика крепкого телосложения появилось в СМИ 15 августа. Говорилось, что Данил Евсейкин ушел из дома, расположенного в 5-м переулке Римского-Корсакова (Ленинский район), 10 августа, и с тех пор о его местонахождении не было ничего известно.

Спустя пять суток после пропажи мальчика с похожими приметами, одетого в красную футболку и камуфляжные штаны, обнаружили в торговом центре «Мега». «Спасибо группам, работавшим на задачах по Ленинскому району! Спасибо поисковикам, оперативно выдвинувшимся на патрулирование ТЦ “Мега”, где и был найден Данил», — говорится в сообщении паблика поискового отряда «Лиза Алерт».

Пользователи соцсетей, по традиции бурно обсуждающие подобные новости, предположили, что ребенку что-то не нравится в его семье. Однако нашлись и те, кто защитил родителей. «Был у меня в детстве приятель, семья хорошая, но он постоянно спал на чердаках и в подвалах, психологи это называли склонность к бродяжничеству», — написал один из подписчиков паблика «Инцидент Новосибирск».

Две недели назад в другую семью был возвращен еще один сбежавший ребенок — 13-летняя Аиза Усубалиева, отсутствовавшая четыре дня. Девочку заметила бдительная пассажирка маршрутки и сообщила в полицию. Как выяснилось, ребенок уже не в первый раз убегает из дома.

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