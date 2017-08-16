12-летний мальчик провел в «Меге» пять дней
Пропавший Данил Евсейкин был найден спустя пять дней в новосибирском торговом центре «Мега». Ребенка вернули обеспокоенным родителям.
Пропавший Данил Евсейкин был найден спустя пять дней в новосибирском торговом центре «Мега». Ребенка вернули обеспокоенным родителям.
Сообщение о пропаже 12-летнего мальчика крепкого телосложения появилось в СМИ 15 августа. Говорилось, что Данил Евсейкин ушел из дома, расположенного в 5-м переулке
Спустя пять суток после пропажи мальчика с похожими приметами, одетого в красную футболку и камуфляжные штаны, обнаружили в торговом центре «Мега». «Спасибо группам, работавшим на задачах по Ленинскому району! Спасибо поисковикам, оперативно выдвинувшимся на патрулирование ТЦ “Мега”, где и был найден Данил», — говорится в сообщении паблика поискового отряда «Лиза Алерт».
Пользователи соцсетей, по традиции бурно обсуждающие подобные новости, предположили, что ребенку
Две недели назад в другую семью был возвращен еще один сбежавший ребенок — 13-летняя Аиза Усубалиева, отсутствовавшая четыре дня. Девочку заметила бдительная пассажирка маршрутки и сообщила в полицию. Как выяснилось, ребенок уже не в первый раз убегает из дома.