Житель Хабаровского края обвинил коллегу в воровстве и убил его
Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По версии следствия, 24 июля 2017 года на рыбозаготовительной базе, находящейся в Николаевском районе, выпивали два работника предприятия. Они поссорились: 34-летний мужчина обвинил 38-летнего коллегу в краже электроинструмента. Тот отрицал свою причастность к этому делу. Тогда фигурант ударил мужчину охотничьим ножом в шею. Лезвие попало в артерию. Злоумышленник сбросил раненого в Амур. После он попытался скрыться, но его задержали другие рабочие.
В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. В Николаевский район фигурант приехал на заработки из Хабаровска.
Сейчас злоумышленник заключен под стражу, ведется расследование уголовного дела.