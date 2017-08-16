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06:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края обвинил коллегу в воровстве и убил его

Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, 24 июля 2017 года на рыбозаготовительной базе, находящейся в Николаевском районе, выпивали два работника предприятия. Они поссорились: 34-летний мужчина обвинил 38-летнего коллегу в краже электроинструмента. Тот отрицал свою причастность к этому делу. Тогда фигурант ударил мужчину охотничьим ножом в шею. Лезвие попало в артерию. Злоумышленник сбросил раненого в Амур. После он попытался скрыться, но его задержали другие рабочие.

В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. В Николаевский район фигурант приехал на заработки из Хабаровска.

Сейчас злоумышленник заключен под стражу, ведется расследование уголовного дела.

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