Житель Хабаровского края обвинил коллегу в воровстве и убил его

По версии следствия, 24 июля 2017 года на рыбозаготовительной базе, находящейся в Николаевском районе, выпивали два работника предприятия. Они поссорились: 34-летний мужчина обвинил 38-летнего коллегу в краже электроинструмента. Тот отрицал свою причастность к этому делу. Тогда фигурант ударил мужчину охотничьим ножом в шею. Лезвие попало в артерию. Злоумышленник сбросил раненого в Амур. После он попытался скрыться, но его задержали другие рабочие.